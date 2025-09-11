O FBI anunciou esta quinta-feira uma recompensa de até 100 mil dólares por informações que levem à identificação e captura do autor ou autores do tiroteio fatal contra o ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido na Utah Valley University.
Recorde-se que o FBI já tinha divulgado imagens de uma “pessoa de interesse” relacionada com o homicídio, apelando à colaboração do público.
A recompensa pretende incentivar testemunhas ou pessoas com conhecimento relevante a contactar de imediato as autoridades.
Charlie Kirk, fundador da organização Turning Point USA e figura de destaque no movimento conservador norte-americano, foi morto a tiro em circunstâncias que ainda estão por esclarecer.
As informações podem ser dadas aqui.
