Recorde-se que o FBI já tinha divulgado imagens de uma “pessoa de interesse” relacionada com o homicídio, apelando à colaboração do público.

A recompensa pretende incentivar testemunhas ou pessoas com conhecimento relevante a contactar de imediato as autoridades.

Charlie Kirk, fundador da organização Turning Point USA e figura de destaque no movimento conservador norte-americano, foi morto a tiro em circunstâncias que ainda estão por esclarecer.

As informações podem ser dadas aqui.