Kash Patel afirmou em entrevista à Fox News que o material genético de Robinson, de 22 anos, também foi identificado num parafuso recuperado no campus da Utah Valley University (UVU), onde ocorreu o tiroteio. A própria arma ainda está a ser analisada em laboratórios federais, em Maryland.

O homicídio de Charlie Kirk, ocorrido durante um evento na UVU, desencadeou uma intensa operação policial. Robinson acabou por se entregar às autoridades depois de um familiar o reconhecer nas imagens divulgadas durante a perseguição.

Segundo Patel, as autoridades acreditam que o suspeito terá escrito uma nota antes do ataque, na qual afirmava ter a “oportunidade de eliminar Charlie Kirk” e que iria fazê-lo. A mensagem foi destruída, mas o FBI diz ter encontrado provas forenses que confirmam o seu conteúdo.

Apesar da gravidade das acusações, Robinson continua sem colaborar com os investigadores, avançou o governador do Utah, Spencer Cox.

O caso tem gerado também grande polémica a nível político. A forma como Patel conduziu a investigação foi criticada, sobretudo após ter anunciado cedo demais a detenção de um suspeito que acabou por ser libertado horas depois. O senador democrata Dick Durbin classificou o episódio como “amadorismo”, enquanto figuras do campo conservador, como Christopher Rufo, questionaram se Patel reúne condições para continuar à frente do FBI.

As autoridades esperam que Robinson seja formalmente acusado do homicídio esta terça-feira. O motivo do ataque ainda não foi esclarecido.

