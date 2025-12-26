Num país onde a maioria das crianças à guarda do Estado continua a crescer em instituições, o acolhimento familiar afirma-se cada vez mais como uma resposta prioritária — mas ainda pouco compreendida. Em Portugal, cerca de 87% dos menores em situação de perigo estão institucionalizados, apesar de a lei determinar que o acolhimento familiar deve ser a primeira opção sempre que possível.
Explica-me Isto: porque é que tantas crianças continuam em instituições?
26 dez 2025 12:43
Música clássica e inteligência: mito ou benefício real?
Odeio o Natalpor Bruna Francisco
