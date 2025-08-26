Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uraloğlu, que acompanhava a condução com músicas folclóricas e excertos de discursos do presidente Recep Tayyip Erdoğan, registou velocidades entre 190 e 225 km/h numa via onde o limite permitido é de cerca de 137 km/h.

O episódio ocorreu na noite de domingo, quando o ministro decidiu publicar um vídeo no X enquanto conduzia pela autoestrada Ancara-Niğde. Em várias imagens, o velocímetro aparece de forma clara, revelando o excesso de velocidade. Horas depois, Uraloğlu voltou a partilhar o vídeo, desta vez admitindo a infração e reconhecendo que tinha “denunciado a si próprio” ao publicar as imagens.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“Assumi o volante para inspecionar a autoestrada Ancara-Niğde e, inadvertidamente, excedi o limite de velocidade por um curto período. Com o vídeo, efetivamente denunciei-me”, escreveu o ministro, referindo-se à partilha que originou a multa.

O auto de contraordenação, cujo documento foi igualmente partilhado pelo próprio Uraloğlu, indicava que a velocidade registada era de 225 km/h e que a penalidade aplicada ascendia a 9.267 liras turcas. “A partir de agora terei muito mais cuidado. Cumprir os limites de velocidade é obrigatório para todos”, acrescentou.