Países europeus estão a trabalhar com a Ucrânia numa proposta de 12 pontos para acabar com a guerra da Rússia, mantendo as atuais linhas de frente como base para negociações de cessar-fogo. Um conselho de paz, presidido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, supervisionaria a implementação do plano.

A proposta prevê garantias de segurança para a Ucrânia, fundos para reparação dos danos de guerra e um caminho acelerado para a adesão à UE, diz a Reuters que cita a Bloomberg.

Uma vez que a Rússia aceite o cessar-fogo e ambas as partes se comprometam a parar avanços territoriais, o plano prevê o regresso das crianças deportadas e a troca de prisioneiros.

Serão abertas negociações sobre a governação dos territórios ocupados, mas nem a Europa nem a Ucrânia reconhecerão legalmente qualquer território como russo.

As sanções contra a Rússia seriam levantadas gradualmente, com cerca de 300 mil milhões de dólares das reservas congeladas devolvidos apenas se Moscovo contribuir para a reconstrução pós-guerra da Ucrânia; as restrições seriam retomadas caso a Rússia atacasse novamente.