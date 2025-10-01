Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Estados Unidos propuseram a Portugal o reforço da cooperação militar através da compra de caças F-35, durante a receção de boas-vindas ao novo embaixador norte-americano, John Arrigo.

O diplomata apresentou credenciais ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e reuniu-se com os ministros Paulo Rangel e Nuno Melo, além de chefias militares, para discutir a modernização das capacidades de defesa portuguesas, segundo o Diário de Notícias.

Washington destacou a importância da NATO e da base das Lajes, nos Açores, e sublinhou a dimensão económica da relação bilateral, considerando os EUA o maior parceiro comercial de Portugal fora da União Europeia.

O tema dos F-35 surge no contexto da avaliação da substituição dos atuais F-16. A Lockheed Martin apresentou recentemente a sua proposta em Lisboa, concorrendo com alternativas europeias, como o Gripen sueco da Saab.

Enquanto o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea se mostrou favorável ao modelo norte-americano, o ministro da Defesa admite estudar opções europeias, ponderando igualmente o impacto económico de cada escolha.

