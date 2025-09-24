Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um avião A330 do Exército do Ar e do Espaço de Espanha, que se dirigia esta quarta-feira para a base aérea de Siauliai, na Lituânia, com a ministra da Defesa, Margarita Robles, a bordo, sofreu uma tentativa de perturbação do seu GPS ao sobrevoar Kaliningrado, avança a Europa Press.

O episódio, que consistiu numa tentativa de inutilizar o GPS da aeronave militarizada, não teve consequências, uma vez que o avião recebe orientações de um satélite militar. Um comandante a bordo minimizou o incidente, explicando que este tipo de situações é habitual ao sobrevoar Kaliningrado, afetando tanto aviões civis como militares.

Além da ministra, viajavam no A330 familiares dos militares destacados no Destacamento VILKAS e jornalistas, que a acompanham na visita à base. Durante a deslocação, Robles reuniu-se ainda com a sua homóloga lituana no âmbito das ações coordenadas com a NATO para dissuadir a Rússia.