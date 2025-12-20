Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fontes citadas pela imprensa norte-americana, incluindo a ABC News, o navio-tanque foi abordado com consentimento, parando voluntariamente e permitindo a embarcação de membros da Guarda Costeira dos EUA. A operação contou com apoio das Forças Armadas norte-americanas, que deslocaram helicópteros para monitorizar e auxiliar a ação.

Esta é a segunda embarcação a ser apreendida nas últimas semanas. Na semana passada, Washington já tinha confiscado crude transportado por outro navio oriundo da Venezuela. O presidente Trump intensificou recentemente a pressão sobre Caracas, ordenando um bloqueio total a petroleiros sancionados e criticando a retirada de direitos de exploração de petróleo a empresas norte-americanas.

Até ao momento, Donald Trump não comentou diretamente a nova apreensão, mas reforçou que pretende recuperar o controlo sobre os ativos petrolíferos que considera ter sido retirados “ilegalmente” à indústria norte-americana.