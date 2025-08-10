Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prova, que liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, deveria ter 182,9 quilómetros, mas será retomada 20 quilómetros mais à frente, na localidade da Campeã, ficando anulada a subida à Serra do Alvão.

A neutralização aconteceu ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No momento da paragem, lideravam Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), com mais de três minutos de vantagem sobre o pelotão.

As diferenças serão mantidas quando a corrida for retomada.