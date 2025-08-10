A quarta etapa da 86.ª Volta a Portugal foi este domingo neutralizada devido ao incêndio na Serra do Alvão.
A prova, que liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, deveria ter 182,9 quilómetros, mas será retomada 20 quilómetros mais à frente, na localidade da Campeã, ficando anulada a subida à Serra do Alvão.
A neutralização aconteceu ao quilómetro 132,3, após a meta volante de Vila Real.
No momento da paragem, lideravam Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), com mais de três minutos de vantagem sobre o pelotão.
As diferenças serão mantidas quando a corrida for retomada.
