Em entrevista à estação norte-americana Fox News, Netanyahu afirmou que a ação militar em curso será "rápida e decisiva", afastando a perspetiva de um conflito prolongado. "Não haverá uma guerra sem fim. Pode demorar algum tempo, mas não anos", declarou.

Segundo o chefe do Governo israelita, o objetivo estratégico da ofensiva passa por criar condições que permitam ao povo iraniano "tomar as rédeas do seu destino" e avançar para a formação de "um governo democraticamente eleito", capaz de transformar o Irão num país diferente do atual regime.

Netanyahu justificou os ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos com a alegação de que os programas nucleares e de mísseis balísticos iranianos estavam prestes a tornar-se "intocáveis", o que, segundo afirmou, representaria uma ameaça direta à segurança regional e internacional.

As declarações surgem num momento de elevada escalada no Médio Oriente, com o conflito entre Israel, EUA e Irão a alastrar a outros países da região e a gerar crescente preocupação internacional quanto à duração e às consequências da guerra.

