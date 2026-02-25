A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, esta quarta-feira, condenar o ex-deputado Chiquinho Brazão e o seu irmão Domingos Brazão como mandantes do homicídio da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro. Os juízes consideraram ainda que ambos lideravam uma milícia que actuava na zona oeste da cidade.

Na mesma decisão, os ministros condenaram Rivaldo Barbosa, antigo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelos crimes de obstrução à Justiça e corrupção. A Primeira Turma entendeu não existirem provas suficientes de que o ex-responsável policial tenha participado no planeamento do assassinato, como sustentava a acusação, mas concluiu que houve actos deliberados para dificultar a investigação após o crime.

O voto do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, foi seguido integralmente pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, garantindo a decisão unânime da Primeira Turma.

As penas a aplicar aos arguidos ainda não foram definidas e serão fixadas numa fase posterior do processo.

Marielle Franco, vereadora eleita pelo PSOL, foi assassinada a tiro em março de 2018, num crime que teve forte impacto político e social no Brasil e que se tornou um símbolo da luta contra a violência política e a actuação de milícias armadas no país.