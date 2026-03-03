Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês contactou o chefe da diplomacia iraniana, num momento de forte escalada militar no Médio Oriente, tendo manifestado o seu apoio. Durante a conversa, Wang Yi considerou que a ofensiva lançada por Washington e Telavive "viola gravemente o direito internacional" e "ultrapassa as linhas vermelhas do Irão".

O responsável chinês afirmou ainda que, perante os ataques sofridos, Teerão não tem "outra opção" senão exercer o direito à autodefesa, sublinhando a necessidade de respeitar os princípios fundamentais da soberania e da integridade territorial dos Estados.

Wang Yi apelou também aos Estados Unidos e a Israel para que "cessem imediatamente as operações militares", advertindo para o risco de uma escalada descontrolada que poderá arrastar todo o Médio Oriente para um conflito de grandes dimensões.

A posição assumida por Pequim reforça o alinhamento diplomático com Irão e surge num contexto de crescente preocupação internacional com o alargamento da guerra, os impactos humanitários e as consequências para a estabilidade regional e global.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.