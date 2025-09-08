Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa norte-americano, Saturday Night live, estreia no dia quatro de outubro com cinco novos reforços no elenco.

Entram Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall, Kam Patterson and Veronika Slowikowskam, três deles conhecidos pelos seus vídeos cómicos na rede social Tiktok.

Ben Marshall já é uma cara conhecida dos espetadores do programa por fazer parte da paródia musical "Please Don’t Destroy" e também faz parte da equipa de guionistas desde 2021.

Jeremy Culhane, Kam Patterson e Veronika Slowikowska são conhecidos pelos seus vídeos no Tiktok, principalmente, Veronika Slowikowska que tem quase 700 mil seguidores e um participação recorrente na série What We do in the Shadows.

Os papéis de Jeremy Culhane incluem participações em The Sex Lives of College Girls e Heathers.

Kam Patterson pode ser visto em breve na comédia da Netflix, 72 Hours, protagonizada por Kevin Hart, mas é mais conhecido pelo seu trabalho como comediante de stand-up.

Tommy Brennan também é conhecido pelo trabalho na comédia, tendo atuado anteriormente no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

As novas contratações ocorrem após a confirmação da saída de quatro membros do elenco na semana passada, com Heidi Gardner, Michael Longfellow, Devon Walker e Emil Wakim não retornando para a 51ª temporada.