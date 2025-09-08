Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo testemunhas, o homem gritou “quero sair” e dirigiu-se às portas, tendo sido travado por outros passageiros. Durante a luta, terá cuspido e agredido várias pessoas, acabando imobilizado no corredor com um cinto de segurança amarrado aos tornozelos.

O incidente causou pânico entre os passageiros, com relatos de lágrimas, ataques de ansiedade e sangue espalhado pela cabine. Vídeos a que os meios ingleses tiveram acesso mostram o homem, de t-shirt branca e calções laranja, a ser retirado do avião por 13 polícias franceses no aeroporto de Toulouse.

Após a intervenção policial, o voo prosseguiu para Girona, onde chegou com cerca de duas horas de atraso.

A Ryanair confirmou o desvio do voo e ao britânico The Telegraph disse ter reforçado a política de “tolerância zero” para comportamentos indisciplinados e garantiu que continuará a tomar medidas firmes para proteger passageiros e tripulação.