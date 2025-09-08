Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A plataforma vai usar IA para identificar a correspondência perfeita entre as necessidades das empresas e as competências dos trabalhadores”, revelou Fidji Simo, CEO de Aplicações da OpenAI.

O serviço, que deverá ser lançado até meados de 2026, é um move de Sam Altman que coloca a tecnológica em concorrência direta com o LinkedIn. A nova plataforma terá também uma via específica para pequenas empresas e governos locais, garantindo acesso a talento especializado em IA.

A aposta surge no âmbito da estratégia da OpenAI de expandir-se para novos mercados além do seu produto principal para consumidores, o ChatGPT. Num jantar recente com jornalistas, Altman revelou que Simo irá supervisionar diversas aplicações além do chatbot, incluindo a OpenAI Jobs Platform e outros projetos em desenvolvimento, como um navegador e uma rede social.

A plataforma coloca a OpenAI em competição direta com o LinkedIn, cofundado por Reid Hoffman, um dos primeiros investidores da empresa. O LinkedIn é também propriedade da Microsoft, o maior financiador da OpenAI. Nos últimos meses, a rede profissional tem integrado funcionalidades de IA para aproximar candidatos e empresas.

Além disso, a OpenAI anunciou a expansão da OpenAI Academy, com o objetivo de oferecer certificados para diferentes níveis de “fluência em IA”. Um piloto destes certificados deverá arrancar no final de 2025, segundo a empresa.

Estas iniciativas integram o compromisso da OpenAI com a iniciativa da Casa Branca para promover a literacia em IA. Altman e outros executivos de grandes empresas tecnológicas vão reunir-se com o Presidente Donald Trump para debater o futuro da inteligência artificial.