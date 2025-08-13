Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Devido à ocorrência de incêndios rurais, a GNR tem registo do seguinte condicionamento à circulação rodoviária: "distrito de Viseu – EN 323 (nos dois sentidos), corte entre as localidades de Távora e Granjinha".

"A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", é referido.

A GNR apela ainda ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, devendo: