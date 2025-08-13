Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Devido à ocorrência de incêndios rurais, a GNR tem registo do seguinte condicionamento à circulação rodoviária: "distrito de Viseu – EN 323 (nos dois sentidos), corte entre as localidades de Távora e Granjinha".

"A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", é referido.

A GNR apela ainda ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, devendo:

  • Abster-se de praticar atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais;
  • Seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno;
  • Evitar a colocação de veículos nas vias utilizadas pelas viaturas de socorro, para não prejudicar o acesso aos locais de combate;
  • Evitar deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiver envolvido no combate. A sua presença poderá dificultar as atividades de combate;
  • Comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios;
  • Ligar 112, caso presencie a ocorrência de um incêndio.