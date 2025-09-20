Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É a segunda vez este mês que um membro da NATO solicita consultas ao abrigo do artigo 4.º. A Polónia fê-lo a 10 de Setembro, após a entrada de drones russos no seu espaço aéreo.

A primeira-ministra estónia, Kristen Michal, afirmou que "a resposta da NATO a qualquer provocação deve ser unida e forte".

"Consideramos essencial consultar os nossos aliados para garantir uma consciência situacional partilhada e concordar com os nossos próximos passos conjuntos", disse Michal.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse na sexta-feira: "Não gosto. Não gosto quando acontece. Pode ser um grande problema".

A Estónia, que faz fronteira com a Rússia a leste, afirma que esta foi a quinta violação russa do seu espaço aéreo este ano.

As autoridades disseram que as aeronaves russas entraram no seu espaço aéreo pelo nordeste e foram intercetadas por jatos finlandeses sobre o Golfo da Finlândia. Uma vez dentro do espaço aéreo estónio, os jatos F-35 italianos, baseados na Estónia, foram mobilizados no âmbito da missão de Policiamento Aéreo do Báltico da NATO para escoltar a aeronave para o exterior.

O governo afirmou que os jatos russos não tinham planos de voo, tinham os transponders desligados e também não tinham comunicação rádio bidirecional com o controlo de tráfego aéreo da Estónia.

O Ministério da Defesa russo afirmou que os jatos estavam num "voo programado... em estrita conformidade com as normas internacionais de espaço aéreo e não violaram as fronteiras de outros Estados, como confirmado por monitorização objetiva".

Sobrevoaram águas neutras do Báltico, a mais de 3 km da Ilha Vaindloo, que pertence à Estónia.

