Segundo a operadora do aeroporto, 17 voos com partida de Munique foram cancelados na noite de quinta-feira, afetando quase três mil passageiros, enquanto outros 15 voos foram desviados para Estugarda, Nuremberga, Frankfurt e Viena.

Durante a suspensão, as autoridades instalaram camas de campanha e distribuíram cobertores, bebidas e alimentos para apoiar os passageiros retidos.

As ligações entre Munique e Lisboa, Porto e Faro, operadas pela TAP Portugal, Lufthansa e Condor, não foram afetadas, de acordo com os portais dos aeroportos portugueses.

A polícia alemã confirmou que as operações começaram a ser restringidas por volta das 19h30 (18h30 em Lisboa), quando foram avistados drones junto ao aeroporto, e encerradas totalmente às 20h30 (19h30 em Lisboa), após a deteção dos dispositivos dentro do perímetro. Uma operação conjunta de autoridades estaduais, federais e aeronaves procurou identificar os drones e os seus operadores, sem sucesso. As autoridades afirmaram não ter informações sobre o tipo, número ou origem dos aparelhos.

O incidente ocorre no último fim de semana do Oktoberfest, depois de o festival de cerveja já ter sido encerrado durante meio dia, na quarta-feira, devido a uma ameaça de bomba.

Nos últimos dias, foram registados vários incidentes semelhantes na Europa. No final de setembro, drones foram avistados no estado alemão de Schleswig-Holstein, enquanto a Dinamarca reportou sobrevoos em instalações militares e chegou a encerrar o aeroporto de Copenhaga durante quatro horas, afetando 20 mil passageiros. Também a Polónia, Roménia e Estónia registaram incursões de drones e aeronaves russas. A Dinamarca levantou suspeitas de ligação à Rússia, mas Moscovo negou qualquer envolvimento, classificando a situação como uma “provocação orquestrada”.

