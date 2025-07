Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O dia mais curto registado até hoje aconteceu no passado dia 5 de julho de 2024. Na ocasião, a Terra completou uma rotação em 1,66 milésimos de segundos, sendo que o recorde até então estava em 1,05, medido em 2020.

"A principal hipótese para a aceleração do planeta é, curiosamente, a desaceleração do núcleo da Terra, que pode estar a transferir mais movimento para as camadas mais superficiais, por uma inércia subtil", dizem os especialistas.

Apesar desta aceleração, a realidade é que a tendência de longo prazo será a de dias mais longos. Durante a formação planetária, a Terra girava muito mais rápido, acreditando-se que cada dia durava apenas 19 horas. Com o passar do tempo, contudo, "as interações do núcleo terrestre alcançaram um maior equilíbrio, o que tornou os dias mais longos".