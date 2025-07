Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 26 de julho, a Quinta de Lemos, produtor vínico da região do Dão, prepara um Open Day com visitas guiadas e provas gratuitas para “descobrir os bastidores da produção vitivinícola”. Não é necessária inscrição prévia, revela o comunicado enviado às redações, pode-se comparecer diretamente na propriedade e juntar-se a uma das duas sessões programadas, às 11h00 e 15h30.

A adega localizada no planalto da Beira Alta, a uma altitude de 340 metros, está aberta em vários horários, com visitas guiadas conduzidas pela equipa da Quinta de Lemos. O percurso dos vinho está criado desde as vinhas até às garrafas e dá a provar algumas das referências que têm distinguido a marca nacional e internacionalmente.

Quinta de Lemos

Além da visita à adega, é também possível conhecer o universo mais alargado da Quinta de Lemos, que inclui o restaurante Mesa de Lemos - distinguido com uma estrela Michelin e estrela verde Michelin (O Guia Michelin distingue também restaurantes com práticas sustentáveis notáveis). Sob a liderança de Diogo Rocha, “o restaurante celebra os sabores da região”.

Este dia aberto “pretende aproximar o público do mundo do vinho, celebrando o saber e fazer, a tradição e a paixão que estão na origem de cada colheita".