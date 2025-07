Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nuno Melo e chefe da Força Aérea ouvidos pelos deputados sobre apoio ao INEM

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Cartaxo Alves, são ouvidos esta quarta-feira no Parlamento sobre o apoio que este ramo presta à emergência médica desde o início do mês.

Planeta entra em sobrecarga esta quinta-feira A partir de quinta-feira, a humanidade começa a usar recursos que o planeta já não consegue regenerar este ano. O chamado "dia da sobrecarga" marca o momento em que a natureza deixa de acompanhar o ritmo do consumo global — atualmente, usamos a Terra 1,8 vezes acima da sua capacidade.

