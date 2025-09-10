À saída da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o presidente da República falou aos jornalistas, afirmando que os membros da União Europeia e da NATO estão "solidários, mas não estamos belicistas".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, o comportamento correto é "unidade europeia, unidade na NATO e uma solidariedade permanente de todos os membros com todos os membros. Mais do que isso, naturalmente, não se pode fazer, porque depende muito daquilo que houver da parte de outros. Não há nenhuma iniciativa ofensiva da parte nem da NATO, nem de membros da NATO, nem da União Europeia".

Numa alusão à Rússia, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou: "Se aquele que provocou o problema na Ucrânia e provocou porventura este clima que vivemos de crispação perceber que, da nossa parte, há uma capacidade de afirmação, de unidade, de solidariedade, pensa duas vezes, e talvez seja possível aí ultrapassar este momento, que é o que nós desejamos todos. Nós desejamos não é nem a guerra nem a tensão, mas temos a noção de que para isso é preciso mostrar a força da unidade e da solidariedade", reforçou.