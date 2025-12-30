Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O aparelho, que deve ser transportado no porta-luvas, emite um sinal luminoso visível a outros condutores e comunica automaticamente a localização do carro às autoridades através de um cartão SIM, revela o ECO, citando a Lusa. Segundo a DGT, só depois de ativada a sinalização é que os ocupantes devem abandonar o carro, garantindo maior segurança e reduzindo o risco de atropelamentos.

“Todos os anos morrem em Espanha cerca de 25 pessoas atropeladas na estrada que tinham descido do carro. A nova legislação nasce para evitar estes riscos e reduzir a exposição do condutor ao trânsito”, explicou Pere Navarro, diretor-geral de Trânsito espanhol, à Lusa.

O dispositivo V-16 substitui legalmente os triângulos e será válido também nos países signatários da Convenção de Viena (Um acordo internacional que regula os tratados entre os estados soberanos), como Portugal, embora fora de Espanha apenas funcione como aviso a outros condutores, sem comunicação direta com as autoridades. Quem circular em Espanha sem o dispositivo terá uma multa de 80 euros, valor idêntico à penalização anterior pela ausência de triângulo.

O custo de cada aparelho varia entre 25 e 70 euros, e estima-se que mais de 30 milhões de carros em Espanha terão de se adaptar à nova norma. Apesar de geralmente aplaudido por entidades de segurança rodoviária, o setor do transporte de mercadorias alerta para problemas de visibilidade em carros mais altos, como camiões, e dificuldades de abastecimento dos dispositivos nos primeiros dias.

O presidente da Associação Espanhola de Automobilistas, Mario Arnaldo, à Lusa considera a medida um avanço tecnológico pioneiro na Europa, capaz de reduzir acidentes e servir de exemplo para outros países.

