Espanha é o quinto país a anunciar que não participa na Eurovisão em 2026 no caso de Israel continuar no concurso.
Segundo o El País, o Conselho da RTVE aprovou a proposta de retirada de Espanha do festival caso o evento ignore o massacre em Gaza.
Caso se venha a confirmar, este seria o primeiro país dos "Big Five", os principais financiadores, a sair da competição.
A emissora pública espanhola junta-se assim às da Holanda, Irlanda, Eslovénia e Islândia, que nas últimas semanas declararam que não dividem o palco com Israel.
