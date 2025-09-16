Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o El País, o Conselho da RTVE aprovou a proposta de retirada de Espanha do festival caso o evento ignore o massacre em Gaza.

Caso se venha a confirmar, este seria o primeiro país dos "Big Five", os principais financiadores, a sair da competição.

A emissora pública espanhola junta-se assim às da Holanda, Irlanda, Eslovénia e Islândia, que nas últimas semanas declararam que não dividem o palco com Israel.

