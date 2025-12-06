Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As candidaturas para a Residência Artística de Audiovisual EntreMares’26 estão oficialmente abertas, oferecendo a artistas emergentes e estabelecidos a oportunidade de criar, experimentar e colaborar num ambiente imersivo dedicado ao audiovisual.

A iniciativa visa promover a partilha de experiências e o crescimento coletivo, culminando na produção de um documentário inspirado na temática do Festival Tanto Mar, que será apresentado publicamente na edição de 2026 do festival em Loulé. Antes disso, os participantes terão a oportunidade de exibir um teaser do projeto na 6ª edição do Curtas CineFolha, marcada para 21 de março.

Podem candidatar-se artistas de todos os níveis de experiência, sem restrições de nacionalidade ou área artística, desde que tenham mais de 18 anos e meios próprios de transporte para participarem integralmente na residência. A inscrição deve ser feita em dupla — um responsável pelo vídeo e outro pela sonorização — e acompanhada de fotografia recente, carta de motivação, currículo, portfólio e uma proposta de documentário alinhada com a temática do festival.

As candidaturas decorrem até 10 de janeiro de 2026, oferecendo uma oportunidade única de integrar um espaço criativo dedicado à inovação no audiovisual e de levar o trabalho a público num dos festivais culturais mais destacados do país.