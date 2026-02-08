Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cavaco Silva destacou a importância de a população se unir e “remar no mesmo sentido” a fim de fazer frente aos danos que as sucessivas tempestades provocaram no país e apelou "aqueles portugueses que foram, dramaticamente, atingidos pelas tempestades, que encontrem dentro de si a força para se deslocarem a uma mesa de voto e cumprirem o seu dever de voto. Para muitos será difícil, mas se o puderem fazer, não deixem de o fazer",

Acrescentou ainda que o Presidente da República deve ser a figura última de união, numa altura em que os políticos podem ter dificuldade em responder aos “ataques da natureza”. Está convencido de que o vencedor deste domingo será capaz de desempenhar esta função.

De recordar que hoje as urnas abriram às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura. No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura, 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultado.

Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao voto deste domingo, recordando a situação da pandemia da COVID-19, enfatizando que votar é "vencer a calamidade e refazer o nosso futuro".

