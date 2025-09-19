Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma mulher dirigiu-se recentemente à sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, para apresentar uma queixa-crime por burla, alegando ter sido lesada em 10 mil euros pelo seu empregador. Segundo o seu testemunho às autoridades, o homem propôs-lhe um negócio de investimento em criptomoedas, mas terá desaparecido após receber os montantes.

A mulher contou ter sido recrutada para um trabalho remoto relacionado com redes sociais, após responder a um anúncio online. A função consistia em interagir com conteúdos numa conta de TikTok associada a uma suposta plataforma de reservas. O acordo inicial previa o pagamento proporcional à atividade realizada.

Já em funções, o patrão terá sugerido um investimento adicional, alegadamente vantajoso, para construir uma carteira digital de ativos em criptomoeda. A vítima aceitou a proposta e fez várias transferências bancárias. O total investido chegou aos 10 mil euros.

Segundo a queixosa, após os depósitos o empregador deixou de responder às mensagens e interrompeu toda a comunicação. A mulher afirmou ainda que nunca teve contacto presencial com o homem, tendo toda a interação ocorrido por via digital — através de redes sociais e plataformas de mensagens.

A Polícia Judiciária confirmou a receção da queixa e deu início a uma investigação para apurar os factos. Até ao momento, o paradeiro do suspeito permanece desconhecido.

