A Cruz Vermelho deslocou-se hoje a Gaza para receber um caixão com os restos mortais de um refém falecido, segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Agência de Segurança de Israel (ISA). O nome do indivíduo ainda não foi divulgado, e a identificação oficial será dada primeiro às famílias.

O regresso dos corpos faz parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA, assinado a 9 de outubro, que previa a devolução de todos os reféns vivos e mortos nas primeiras 72 horas.

Até agora, 12 dos 28 corpos já foram entregues e identificados. O Hamas afirma que são necessários esforços e equipamentos especiais para recuperar os corpos restantes devido à destruição causada por dois anos de conflito.

No domingo, ataques de Hamas em Rafah mataram dois soldados israelitas, levando Israel a lançar uma série de bombardeamentos em Gaza, que resultaram em dezenas de mortes, incluindo civis. Apesar disso, o cessar-fogo permanece em vigor, com mediação contínua dos EUA e negociações em curso no Cairo sobre a segunda fase do plano de 20 pontos, que prevê a gestão internacional de Gaza e a desmilitarização do Hamas.

Israel continua a controlar mais de 50% do território de Gaza e marcou fisicamente zonas restritas, gerando confusão entre os palestinos. A entrada de ajuda humanitária permanece limitada, abaixo do necessário para suprir a crise. O Hamas comprometeu-se a entregar mais restos mortais de reféns, mantendo o acordo apesar das tensões recentes.