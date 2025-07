Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A comediante norte-americana Ellen DeGeneres revelou publicamente que se mudou para o Reino Unido devido à reeleição de Donald Trump, afirmando que “tudo aqui é simplesmente melhor”. A confirmação foi feita no domingo, durante um evento em Cheltenham, no teatro Everyman, naquela que foi a sua primeira aparição pública desde que deixou os Estados Unidos, conta o The Guardian.

Questionada sobre se a vitória de Trump tinha influenciado a sua decisão de se mudar, DeGeneres respondeu de forma clara: "Sim". Explicou que chegou ao Reino Unido no dia anterior à eleição e que, ao acordar, viu mensagens de amigos com emojis a chorar. "Eu disse: 'Ele ganhou.'. E pensámos: 'Vamos ficar por aqui'.”

Ellen DeGeneres e a sua mulher, a atriz Portia de Rossi, instalaram-se em 2024 numa casa em Cotswolds, uma zona rural inglesa, após o fim do programa que DeGeneres apresentou durante 19 temporadas. A mudança, inicialmente noticiada como definitiva, estava associada ao fim da sua digressão de despedida pelos EUA, mas só agora foi confirmado o motivo político.

Além dos comentários sobre a qualidade de vida, DeGeneres demonstrou receios quanto ao futuro dos direitos LGBTQ+ nos Estados Unidos. Referiu-se à recente decisão da Convenção Baptista do Sul, que aprovou uma resolução com o objetivo de revogar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Perante esse cenário, DeGeneres e de Rossi estão a considerar casar-se novamente no Reino Unido, de modo a garantir protecção legal caso a legislação norte-americana seja alterada.

A comediante também expressou tristeza pelo clima social actual nos EUA: "Gostava que estivéssemos num ponto em que não fosse assustador para as pessoas serem quem são. Gostava que vivêssemos numa sociedade onde todos aceitassem os outros e as suas diferenças. Até lá, não podemos dizer que houve um grande progresso".