Um ataque com drones e mísseis russos contra a capital da Ucrânia provocou este domingo pelo menos duas mortes e 18 feridos.

Entre as casas atingidas, esteve a de Georgiy Sudakov, médio do Benfica, cuja família permanece em Kiev apesar da recente transferência deste para o Benfica. O jogador encontrava-se fora do país, integrado nos trabalhos da seleção ucraniana.

Recorrendo às redes sociais, Liza Sudakova, esposa do futebolista, partilhou vídeos da destruição em redor da habitação e relatou os momentos de terror.

"É uma noite assustadora. Voou para a nossa casa. Graças a Deus estamos vivos", escreveu, numa altura em que se encontra na 39.ª semana de gravidez.

O casal, que já tem uma filha de três anos, Milanka, aguarda a chegada de outra menina. Há uma semana, Liza, de 22 anos, celebrou também nas redes sociais a mudança do companheiro para o Benfica como "um sonho de família", recordando a relação de mais de seis anos com o futebolista.