Dois dos feridos do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o total de vítimas mortais.
Dois dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o número de mortos, segundo a Proteção Civil.
O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.
38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.
