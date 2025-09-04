Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiram aos ferimentos durante a noite, elevando para 17 o número de mortos, segundo a Proteção Civil.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, e até ao momento já foram registadas 17 mortes.

38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.