"Filmei, parei, peguei no extintor e tentei ajudar. Eu tentei ajudar", explicou José Azevedo, "mas devido ao impacto do acidente não havia nada para fazer”.

"Estou de consciência tranquila e sei o que vi. Eles passaram por mim super tranquilos, sem excesso de velocidade. Mandei o vídeo para a CMTV porque comecei a ouvir barbaridades. Só no dia a seguir é que soube quem era. Têm a minha palavra de que eles não iam com excesso de velocidade. Faço esta estrada todos os dias, de segunda a sábado, e sei a estrada que é, não vale m**** nenhuma. É uma estrada escura e eu consegui ver a marca e a cor do carro, tudo direitinho. Mais à frente, infelizmente, foi o desfecho que foi", afirmou, tendo também dado "os meus sinceros sentimentos [à família]. Tudo o que eu disser vale o que vale".

Azevedo apresentou o seu tacógrafo com o nome “Azevedo José” e um risco no vidro do seu camião como “provas” da autoria do vídeo.

A peritagem do acidente ainda está a ser terminada e, de acordo com o jornal El Mundo, todas as provas deixadas no quilómetro 63.300 da A-52 que liga Pontevedra a Benanvente, em direção à localidade de Zamora, foram analisadas, sendo que o incêndio complicou a investigação.

No entanto, as marcas deixadas no asfalto podem ter sido decisivas para chegar às conclusões preliminares agora divulgadas. Segundo a secção de Trânsito do Comando da Polícia de Zamora confirmou, o que fontes da corporação admitiram desde o início, o atleta português seguia num Lamborghini Huracán a uma velocidade muito elevada numa autoestrada com velocidade limitada a 120 quilómetros por hora, e que o acidente foi provocado por um furo no pneu traseiro quando ultrapassava outro automóvel.

Segundo o El País, fontes próximas da investigação afirmam que o veículo, que circulava a uma velocidade muito elevada, fez com que a grade de proteção dividisse o depósito em dois, provocando a explosão, à qual foi "impossível sobreviver" devido ao impacto extremamente forte.

O tribunal de Puebla de Sanabria está a analisar os factos e ainda não recebeu o relatório pericial que esclarece os pormenores das mortes.

"Todas as provas realizadas até ao momento indicam que o condutor do veículo acidentado era Diogo Jota", informou a Guarda Civil, cujas fontes especificam que a identificação dos corpos, difíceis de diferenciar devido ao incêndio que deflagrou no carro após a colisão resultante da explosão, foi possível graças aos acessórios encontrados nos corpos.