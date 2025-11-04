Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nova Iorque, Nova Jersey, Virgínia e Califórnia elegem este terça-feira os seus governadores e os candidatos do Partido Democrata lideram as pesquisas. Em Nova Iorque e na Virgínia, a partido de oposição ao presidente Donald Trump tem grande vantagem. Já a eleição em Nova Jersey é a mais apertada, com menos de quatro pontos percentuais a separar os candidatos.

Há três candidatos em Nova Iorque e o grande favorito é o democrata Zohran Mamdani, socialista assumido e ferrenho adversário de Donald Trump, que até já ameaçou cortar a atribuição de fundos federais a Nova Iorque caso Mamdani vença.

Além de Mamdani, a maior cidade dos Estados Unidos, com 8,5 milhões de habitantes, concorrem também o republicano Curtis Sliwa, líder da milícia de autodefesa 'Guardian Angels', e o candidato democrata independente Andrew Cuomo, antigo governador do Estado de Nova Iorque. Mas é sobre Zohran Mamdani que recaem as principais atenções.

O jovem de 34 anos era praticamente um desconhecido há alguns meses. Muçulmano com raízes no Uganda e na India, Mamdani tem liderado até agora as intenções de voto, sobretudo com as suas promessas de estabelecer um teto para as rendas de habitações e tornar gratuitos os jardins-escolas e os sistemas de transportes.

Donald Trump entende que Mamdani defende ideais "comunistas" e daí ter salientado que caso este vencesse as eleições seria "muito improvável que contribuísse com fundos federais, excepto com o mínimo necessário".

Apesar de ter o apoio do antigo Presidente Obama ou ainda do líder da ala esquerda dos democratas, Bernie Sanders, Zohran Mamdani não recolhe, contudo, a unanimidade no seu partido, sendo que o líder dos senadores democratas, o nova-iorquino Chuck Schumer, não o apoia publicamente, tal como o líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, não acredita que ele seja "o futuro".

Já o estado da Virgínia vai eleger nesta terça uma governadora pela primeira vez. Estão em disputa a atual vice-governadora, a republicana Winsome Earle-Sears, e a ex-deputada democrata Abigail Spanberger, sendo que os analistas indicam que a eleição servirá como um barómetro em relação ao presidente Trump e às tentativas dos democratas de recuperar a sua posição no cenário nacional.

Spanberger, que abdicou do seu lugar no Congresso para concorrer a governadora, tentou capitalizar as preocupações dos eleitores com o custo de vida e os impactos da política interna de Trump, tendo garantido, nas sondagens, as preferências dos eleitores. Já o líder norte-americano dedicou apenas um apoio moderado a Earle-Sears, que há três anos disse que não apoiaria o regresso de Trump à Casa Branca.

Em Nova Jersey, um Estado com histórico recente favorável aos democratas, o partido procura manter o controlo do governo. A deputada Mikie Sherrill aponta aos 48,9%, apenas 3,3 pontos acima do ex-deputado republicano Jack Ciattarelli (45,6%), que perdeu a disputa em 2021.

Aqui, a última vitória republicana no Estado em eleições presidenciais foi em 1988, com George H. W. Bush. Já são 9 disputas à Casa Branca vencidas pelo Partido Democrata desde então, incluindo as três com o nome de Trump no poder.

Califórnia pode redesenhar mapas eleitorais

Já na Califórnia, os eleitores vão decidir se a legislatura estadual pode avançar com o redesenho temporário dos mapas eleitorais, uma medida que daria vantagem ao partido democrata nas intercalares de 2026.

A Proposição 50, como é conhecida, autoriza mudanças no mapa dos distritos de votação para o Congresso norte-americano até 2030 e é uma resposta do governador da Califórnia (costa oeste), Gavin Newsom, a alterações no estado do Texas (sul) destinadas a beneficiar o Partido Republicano.

A Proposição 50 (ou Prop 50) é "uma resposta direta à manobra republicana para concentrar o poder, orquestrada pelo Presidente [norte-americano, Donald] Trump e pelos líderes estaduais no Texas, que redesenharam os distritos eleitorais para obter mais cinco lugares", descreveu o Partido Democrata da Califórnia.

Se for aprovada, a medida vai estabelecer novas fronteiras em vários distritos e anular os cinco assentos republicanos desenhados no Texas ao dar mais cinco aos democratas da Califórnia.

"Com uma maioria na Câmara dos Representantes, os democratas podem lutar contra Trump e a agenda MAGA dos republicanos", prometeu o Partido Democrata da Califórnia.

A agenda MAGA refere-se ao 'slogan' Make America Great Again (Tornar a América Grande Outra Vez, numa tradução livre).

As sondagens mostram que as hipóteses de o "sim" vencer são grandes, dando a Gavin Newsom uma vitória eleitoral a caminho do último ano como governador.

