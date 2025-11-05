O aeroporto de Bruxelas teve de encerrar na noite de terça-feira, após relatos de avistamentos de drones, interrompendo dezenas de voos e viagens de milhares de passageiros.

Os voos foram retomados na manhã desta quarta-feira, mas alguns transtornos persistiram, com relatos de aviões fora de posição devido ao encerramento de aeroportos, informou o jornal Niuewsblad. Cerca de 400 a 500 passageiros tiveram de passar a noite no aeroporto por causa dos avistamentos.

Noutro incidente, foram também relatados drones nas proximidades das bases aéreas militares de Kleine-Brogel e Florennes e de um aeroporto regional em Liège.

O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin, afirmou que o país “não pode aceitar que os nossos aeroportos sejam afetados por voos não autorizados de drones”, e apelou a “uma resposta coordenada a nível nacional”. Contudo, Quintin não quis tirar conclusões precipitadas sobre quem poderia estar por trás dos avistamentos, dizendo que "poderia ser a Rússia ou um amador" a pilotar os seus drones, e deixando a questão em aberto para investigação, noticiou a VRT.