O alerta foi dado por volta das 12h00, na rua Professor António Flores, junto à Cidade Universitária. Segundo a SIC Notícias, “um acidente numa obra [...] provocou a morte de duas pessoas”, sendo que “as causas do acidente ainda não foram apuradas”.

De acordo com informações recolhidas pela estação, o andaime onde trabalhavam os dois operários terá caído, levando-os a despencar de uma altura de cerca de 20 metros.

A agência Lusa adianta que o óbito foi declarado no local.

Para o socorro, foram mobilizadas uma viatura médica de emergência e reanimação, uma ambulância de suporte imediato de vida, uma ambulância de emergência médica, uma viatura dos bombeiros e uma unidade móvel de intervenção psicológica em emergência.

As autoridades continuam no local a apurar as circunstâncias do acidente.

__

