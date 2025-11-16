O alerta, de acordo com informação do Jornal de Notícias, foi dado pelas 19h55, levando à mobilização imediata de meios de emergência e das forças de segurança para o local. À chegada, as duas vítimas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória, tendo sido submetidas a manobras de suporte avançado de vida por equipas do INEM. Ambas foram transportadas para o Hospital do Barreiro, acompanhadas pelas viaturas médicas de emergência e reanimação do Barreiro e de Loures.

O suspeito colocou-se em fuga antes da chegada das autoridades. A GNR está a investigar se o homem agiu sozinho ou se poderia estar acompanhado no momento do ataque.

A Polícia Judiciária encontra-se a proceder à recolha de prova no interior e nas imediações do restaurante, buscando clarificar as circunstâncias do crime e a motivação do agressor.

No total, foram mobilizados para a ocorrência 23 operacionais e oito veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.