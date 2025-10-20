Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois funcionários do serviço de segurança do Aeroporto Internacional de Hong Kong morreram na madrugada de segunda-feira, depois de um avião de carga Boeing 747 proveniente do Dubai ter derrapado na pista e colidido com o veículo em que seguiam, empurrando-o para o mar. A informação foi avançada pela Reuters, citando fontes oficiais locais.

O avião, operado pela transportadora turca ACT Airlines em nome da Emirates, ficou parcialmente submerso após o impacto. Os quatro tripulantes a bordo escaparam ilesos.

Segundo Steven Yiu, diretor executivo das operações aeroportuárias, as vítimas “não estavam a respirar quando foram retiradas da água”, tendo uma morrido no local e a outra no hospital. Ambos trabalhavam no aeroporto há vários anos.

Em comunicado, o Departamento de Aviação Civil de Hong Kong confirmou que o aparelho “se desviou da pista norte após a aterragem e caiu no mar”. A Emirates, por sua vez, esclareceu que o voo EK9788 “sofreu danos ao aterrar” e garantiu que “a tripulação está segura” e que “não havia carga a bordo”.

O acidente ocorreu por volta das 03h50 locais (20h50 de domingo em Lisboa), na pista norte do aeroporto — o mais movimentado do mundo em tráfego de carga. As autoridades estão a investigar as causas, incluindo as condições meteorológicas, da pista e do próprio avião.

De acordo com as informações preliminares, o veículo de segurança não terá invadido a pista, o avião desviou-se inesperadamente para a esquerda logo após tocar o solo, numa trajetória considerada anómala.

Apesar da gravidade do acidente, o aeroporto manteve as operações regulares. A pista norte permanecerá encerrada até à conclusão das inspeções de segurança.

Segundo a base de dados da Aviation Safety Network, este é o acidente mais mortífero num aeroporto de Hong Kong desde 1999, quando um voo da China Airlines se despenhou na aterragem, causando três mortes.