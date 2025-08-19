Uma altercação rodoviária terminou de forma trágica, na manhã desta terça-feira, em Sines, quando um homem foi abatido a tiro nas imediações do Mercado Municipal.
De acordo com testemunhas, a vítima seguia na sua viatura quando foi surpreendida por outro condutor com quem se tinha envolvido numa discussão pouco tempo antes. O agressor, um homem de 65 anos, muniu-se de uma caçadeira e disparou directamente contra a vítima, que acabou por falecer no local.
Foram mobilizados meios de socorro, incluindo os Bombeiros Voluntários de Sines, o INEM e a GNR, mas todas as tentativas de reanimação revelaram-se infrutíferas.
A investigação passou para a Polícia Judiciária, que já identificou o presumível autor dos disparos. O suspeito encontra-se em fuga e está a ser activamente procurado pelas autoridades.
