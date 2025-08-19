Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com testemunhas, a vítima seguia na sua viatura quando foi surpreendida por outro condutor com quem se tinha envolvido numa discussão pouco tempo antes. O agressor, um homem de 65 anos, muniu-se de uma caçadeira e disparou directamente contra a vítima, que acabou por falecer no local.

Foram mobilizados meios de socorro, incluindo os Bombeiros Voluntários de Sines, o INEM e a GNR, mas todas as tentativas de reanimação revelaram-se infrutíferas.

A investigação passou para a Polícia Judiciária, que já identificou o presumível autor dos disparos. O suspeito encontra-se em fuga e está a ser activamente procurado pelas autoridades.