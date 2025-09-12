Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Direção da ACE Escola de Artes informa que, na sequência das recentes manifestações públicas e do debate gerado em torno da nossa instituição, decidiu apresentar a sua demissão", lê-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

Segundo a instituição de ensino, "esta decisão resulta da convicção de que o presente momento exige serenidade, estabilidade e a proteção da missão e dos valores que ACE Escola de Artes representa".

"Consideramos que a escola deve permanecer acima de qualquer controvérsia, e que a criação de um ambiente tranquilo é fundamental para garantir o bom funcionamento do ano letivo que acabou de iniciar e a continuidade do trabalho em prol da comunidade que servimos", é ainda frisado.

A ACE deixou ainda um agradecimento a "professores, funcionários, parceiros, colaboradores e membros da comunidade em geral" pela "dedicação a um projeto pedagógico e artístico único, com 35 anos de existência".

"Estamos certos de que a ACE continuará, com uma nova equipa, a cumprir o seu papel com a mesma força e propósito que sempre a caracterizaram", remata a escola.

De recordar que vários alunos denunciaram, nas redes sociais, casos de assédio por parte do ator, professor e ex-mandatário do Bloco de Esquerda António Capelo, enquanto lecionava na ACE - Escola de Artes, no Porto. António Capelo refuta essas denúncias e apresentou uma queixa-crime por difamação.

"Está a tornar-se um monstro na minha cabeça, não faz sentido nenhum", afirmou ao 24notícias. A escola diz que não recebeu qualquer denúncia, o BE confirma um relato presencial de um ex-aluno eleito pelo Bloco.