Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Direção da ACE Escola de Artes informa que, na sequência das recentes manifestações públicas e do debate gerado em torno da nossa instituição, decidiu apresentar a sua demissão", lê-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

Segundo a instituição de ensino, "esta decisão resulta da convicção de que o presente momento exige serenidade, estabilidade e a proteção da missão e dos valores que ACE Escola de Artes representa".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui

"Consideramos que a escola deve permanecer acima de qualquer controvérsia, e que a criação de um ambiente tranquilo é fundamental para garantir o bom funcionamento do ano letivo que acabou de iniciar e a continuidade do trabalho em prol da comunidade que servimos", é ainda frisado.

A ACE deixou ainda um agradecimento a "professores, funcionários, parceiros, colaboradores e membros da comunidade em geral" pela "dedicação a um projeto pedagógico e artístico único, com 35 anos de existência".

"Estamos certos de que a ACE continuará, com uma nova equipa, a cumprir o seu papel com a mesma força e propósito que sempre a caracterizaram", remata a escola.

Denúncias de assédio na ACE. "Adorava que mais nenhum aluno passasse por aquilo que eu passei"
Denúncias de assédio na ACE. "Adorava que mais nenhum aluno passasse por aquilo que eu passei"
Ver artigo

De recordar que vários alunos denunciaram, nas redes sociais, casos de assédio por parte do ator, professor e ex-mandatário do Bloco de Esquerda António Capelo, enquanto lecionava na ACE - Escola de Artes, no Porto. António Capelo refuta essas denúncias e apresentou uma queixa-crime por difamação.

"Está a tornar-se um monstro na minha cabeça, não faz sentido nenhum", afirmou ao 24notícias. A escola diz que não recebeu qualquer denúncia, o BE confirma um relato presencial de um ex-aluno eleito pelo Bloco.