Segundo o comunicado da DGAV, essa exploração está sem animais desde 5 de setembro de 2025, data em que foi identificado um foco de gripe aviária de alta patogenicidade. A entidade adianta que novos animais só poderão ser introduzidos quando as averiguações em curso terminarem e for confirmado que todas as normas legais de bem‑estar animal e biossegurança são plenamente cumpridas.

Para apurar as denúncias, foram já desencadeadas ações inspetivas complementares com o objetivo de recolher dados técnicos que permitam verificar tanto a veracidade das imagens apresentadas como a extensão dos alegados maus‑tratos.

A DGAV salienta que se se confirmarem infrações legais ou práticas de maus-tratos, serão aplicadas todas as sanções previstas, incluindo contraordenações.

Segundo a investigação da SIC Notícias, as imagens mostram trabalhadores a pontapear aves, outras aves agarradas pelo pescoço e arremessadas, entre outros comportamentos cruéis relatados no vídeo infiltrado pela ONG.

