Desde janeiro que já deflagraram mais de cinco mil incêndios. São quase 60 mil hectares de área ardida

Os incêndios rurais já consumiram este ano cerca de 60 mil hectares. Só 15 mil hectares arderam desde domingo, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os dados, provisórios, dão conta que, entre 1 de janeiro e esta segunda-feira, deflagram 5.766 incêndios rurais que provocaram 59.597 hectares de área ardida, 50% dos quais em mato, 40% em povoamentos florestais e 10% em áreas agrícolas.

As estatísticas do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), da responsabilidade da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), indicam que até sábado tinham ardido 44.829 hectares, o que significa que desde domingo e até ao início desta segunda-feira foram consumidos pelas chamas 14.768 hectares.

A maioria dos incêndios deste ano têm deflagrado nas regiões do norte e centro do país e desde 26 de julho já arderam cerca de 40 mil hectares.