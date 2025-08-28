Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo dados da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF), citados pelo jornal, a despesa com esta área disparou 346% nesse período, passando de 143 milhões em 2017 para 638 milhões de euros em 2024.

Do total gasto, 1.629 milhões de euros foram canalizados para prevenção e 1.435 milhões para combate. Só a despesa preventiva passou de 28 milhões em 2017 para 354 milhões em 2024, um aumento de 1.164%, 13 vezes mais, de acordo com o relatório de 2024 apresentado na última terça-feira pela AGIF.

Ainda assim, entre 2020 e 2024 foram gastos 808 milhões de euros abaixo do que estava orçamentado: dos 3.235 milhões previstos, foram executados 2.427 milhões, menos 25%.

Para 2025, o Governo inscreveu em orçamento 737 milhões de euros para prevenção e combate, mas a AGIF disse ao Correio da Manhã que “os dados relativos à despesa SGIFR (Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais) referentes a 2025 ainda não se encontram disponíveis”.