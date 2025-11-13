Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a SIC Notícias, a CP- Comboios de Portugal informa que, entre Abrantes e Alferrarede, a circulação ferroviária foi suspensa devido à “queda de um poste de iluminação”.

Entre a Covilhã e o Tortosendo, na Linha da Beira Baixa, a circulação ferroviária encontra-se interrompida devido ao descarrilamento de um comboio. A CP garantiu que “não há feridos a registar”.

A Infraestruturas de Portugal esclarece que o incidente ocorreu “após o comboio embater numa barreira”, provocada por um “aluimento de terras”.

No momento do acidente, o comboio não transportava passageiros, estando apenas a tripulação a bordo.

“As equipas da Infraestruturas de Portugal estão a trabalhar no terreno com o objetivo de resolver a situação e assegurar, com a maior brevidade possível, as condições de circulação e segurança”, afirmou a empresa.

