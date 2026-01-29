Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O distrito de Leiria concentra a maior parte das falhas, com 300 mil clientes afetados, seguido de Santarém, Coimbra e Castelo Branco.

Segundo a E-Redes, o mau tempo provocou quedas de postes e linhas de alta tensão, danificando seriamente a infraestrutura elétrica e tornando o restabelecimento do abastecimento mais lento, sobretudo na zona Centro. A empresa alerta ainda que as condições meteorológicas adversas continuam, originando novas avarias noutros pontos do país.

Para fazer face à situação, cerca de 1.200 operacionais estão no terreno a trabalhar de forma contínua, com reforço de pessoal e equipamentos provenientes de outras regiões.

A depressão Kristin deixou um rasto de destruição em Portugal, causando seis mortos, desalojados e cortes generalizados de energia, água e comunicações, além de quedas de árvores e danos em infraestruturas. A Proteção Civil mantém estado de prontidão máxima (nível 4) na orla costeira do país, com avisos meteorológicos vermelhos em toda a costa continental.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.