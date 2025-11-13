Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o IPMA, quase todos os distritos do continente encontram-se sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à precipitação intensa. Em Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso laranja vigora até às 9h00.

Já em Évora, Setúbal, Beja e Portalegre, o alerta prolonga-se até ao meio-dia. O distrito de Faro mantém o aviso laranja até às 15h00, não apenas pela chuva, mas também pela forte agitação marítima, com ondas de sudoeste que poderão atingir entre 4 e 5,5 metros, especialmente no barlavento algarvio.

Além disso, todos os distritos do continente e o arquipélago da Madeira estarão sob aviso amarelo ao longo dos próximos dias, devido a trovoadas, vento, chuva ou ondulação forte, em diferentes períodos até sábado.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho é emitido em situações de “risco meteorológico extremo”, enquanto o laranja corresponde a “risco moderado a elevado” e o amarelo a “risco para determinadas atividades”.

A Proteção Civil registou 270 ocorrências entre as 00h00 de quarta e as 00h00 desta quinta-feira, associadas às condições meteorológicas adversas. De acordo com o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à Lusa, não houve vítimas nem desalojados, mas verificaram-se danos materiais causados sobretudo pelos ventos fortes — entre eles quedas de árvores, danos em veículos, postes de eletricidade e telecomunicações derrubados e estruturas danificadas, como telhados arrancados, incluindo o de um armazém da estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

As autoridades apelam à população para redobrar os cuidados, evitar deslocações desnecessárias e manter-se atenta às atualizações meteorológicas.

