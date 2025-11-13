Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O curso será conduzido por instrutores de Krav Maga, um sistema de defesa pessoal acessível a todos, independentemente da idade ou condição física. As sessões decorrem de manhã e à tarde, proporcionando uma experiência prática focada na autoproteção, segurança pessoal e fortalecimento da autoconfiança, segundo o comunicado enviado às redações.

Defesa pessoal no município de Alijó

Ao longo de quatro sessões, os participantes vão aprender técnicas de defesa e libertação em diferentes situações, incluindo estrangulamentos, ataques no chão ou ameaças com faca. Todas as atividades são realizadas num ambiente seguro e supervisionado por especialistas.

Mais do que apenas técnicas, o curso visa desenvolver consciência corporal, confiança e capacidade de prevenção, competências úteis para o dia-a-dia.

Os participantes devem usar roupa confortável. Ao concluir as quatro sessões, recebem um certificado de participação.

Para mais informações pode visitar aqui o site da Câmara Municipal de Alijó.

