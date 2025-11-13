Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O curso será conduzido por instrutores de Krav Maga, um sistema de defesa pessoal acessível a todos, independentemente da idade ou condição física. As sessões decorrem de manhã e à tarde, proporcionando uma experiência prática focada na autoproteção, segurança pessoal e fortalecimento da autoconfiança, segundo o comunicado enviado às redações.
Ao longo de quatro sessões, os participantes vão aprender técnicas de defesa e libertação em diferentes situações, incluindo estrangulamentos, ataques no chão ou ameaças com faca. Todas as atividades são realizadas num ambiente seguro e supervisionado por especialistas.
Mais do que apenas técnicas, o curso visa desenvolver consciência corporal, confiança e capacidade de prevenção, competências úteis para o dia-a-dia.
Os participantes devem usar roupa confortável. Ao concluir as quatro sessões, recebem um certificado de participação.
Para mais informações pode visitar aqui o site da Câmara Municipal de Alijó.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários