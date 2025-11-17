Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Os dois homens, de 45 e 46 anos, e as duas mulheres, de 32 e 40 anos, foram intercetados após subtraírem dinheiro da bolsa de um turista na localidade de Colares, durante uma ação de prevenção criminal em zonas turísticas com grande afluência.

No decorrer da intervenção, a GNR efetuou revistas de segurança que revelaram que os suspeitos tinham consigo diversos bens e valores monetários. Foram apreendidos 220 euros, 400 dólares australianos, dois dólares americanos, três carteiras e uma bolsa.

Os quatro detidos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Sintra.

A GNR reforça o apelo a residentes e visitantes para que adotem medidas de autoproteção em locais movimentados, mantendo os pertences junto ao corpo, evitando bolsas abertas e reportando de imediato qualquer situação suspeita às autoridades.

