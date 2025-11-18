Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo do período da operação, os militares da GNR desenvolveram diversas ações direcionadas sobretudo a pessoas em situação de maior vulnerabilidade, alertando-as para a adoção de medidas de autoproteção e para formas de prevenir crimes como violência, burlas e furtos. No total, foram abrangidos 35 143 idosos através de ações porta-a-porta e sessões informativas.

A GNR assinala que esta iniciativa tem vindo a ser realizada desde 2011, ano em que arrancou pela primeira vez, permitindo atualizar regularmente a sinalização geográfica de idosos que vivem sozinhos ou isolados. Este acompanhamento, sublinha a corporação, reforça a confiança e a empatia entre os cidadãos mais velhos e os militares, contribuindo para aumentar o sentimento de segurança.

Na edição deste ano, foram identificados 43 074 idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade física, psicológica ou outra que possa comprometer a sua segurança.

A GNR garante que irá manter o acompanhamento destas pessoas através de visitas regulares, ações de sensibilização e avaliações de segurança, em articulação com entidades locais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população idosa, especialmente a mais vulnerável.

