Tarifas "recíprocas" que variam de 10% a 41% sobre importações para os EUA de dezenas de países entraram em vigor, como parte da guerra comercial cada vez mais intensa de Donald Trump.

Lista completa das novas tarifas de Trump:

Parceiro ComercialNova TarifaTarifa Anunciada em abril
Brasil50%10%
Síria41%41%
Laos40%48%
Myanmar40%44%
Suíça39%31%
Iraque35%39%
Sérvia35%37%
Argélia30%30%
Bósnia e Herzegovina30%35%
Líbia30%31%
África do Sul30%30%
Brunei25%24%
Índia25%26%
Cazaquistão25%27%
Moldávia25%31%
Tunísia25%28%
Bangladesh20%37%
Sri Lanka20%44%
Taiwan20%32%
Vietname20%31%
Camboja19%49%
Indonésia19%32%
Malásia19%24%
Paquistão19%29%
Filipinas19%17%
Tailândia19%36%
Nicarágua18%18%
Afeganistão15%10%
Angola15%32%
Bolívia15%10%
Botswana15%37%
Camarões15%11%
Chade15%13%
Costa Rica15%10%
Costa do Marfim15%21%
RD Congo15%11%
Equador15%10%
Guiné Equatorial15%13%
UE (na maioria dos bens)15%20%
Fiji15%32%
Gana15%10%
Guiana15%38%
Islândia15%10%
Israel15%17%
Japão15%24%
Jordânia15%20%
Lesoto15%50%
Liechtenstein15%37%
Madagáscar15%47%
Malawi15%17%
Maurícias15%40%
Moçambique15%16%
Namíbia15%21%
Nauru15%30%
Nova Zelândia15%10%
Nigéria15%14%
Macedónia do Norte15%33%
Noruega15%15%
Papua-Nova Guiné15%10%
Coreia do Sul15%25%
Trindade e Tobago15%10%
Turquia15%10%
Uganda15%10%
Vanuatu15%22%
Venezuela15%15%
Zâmbia15%17%
Zimbabué15%18%
Todos os outros países10%