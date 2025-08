O Jornal de Notícias revela que o homem está em prisão preventiva desde o final de 2024 na cadeira de Custoias por crimes de tráfico de droga, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa.

O sucedido aconteceu esta manhã. Depois de ter sido transportado para a PSP de Matosinhos, em carrinha celular, o homem cumpriu o interrogatório com a advogada. Depois, os guardas prisionais regressam com o homem a Custoias e os alarmes do pórtico de segurança soaram quando o homem passou pelos procedimentos de segurança, o que levou os guardas prisionais a efetuar uma revista. Encontraram três embalagens de droga que o homem escondia na roupa interior e que foram apreendidas. As circunstâncias em que ficou na posse da droga são ainda desconhecidas.

O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária (PJ).